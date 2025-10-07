В Тульской области пациент избил троих соседей по палате трубой

Пациент избил трех своих соседей по палате трубой под Тулой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате нападения жертвы получили серьезные травмы.

В больнице города Ефремова пациент с металлической трубой набросился на троих соседей по палате, жестоко избив их. О случившемся сообщили в Следственном комитете по Тульской области.

По данным следствия, 6 октября мужчина, проходивший лечение в стационаре, поссорился с соседями по палате. В какой-то момент он схватил металлическую трубу и нанес ею множественные удары по головам троим мужчинам.

Следователи уточнили, что действия пациента квалифицированы как покушение на убийство трех человек, что подпадает под часть 3 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 105 УК России.

По информации СК, мужчину вовремя успели остановить медицинские работники. Все пострадавшие были экстренно доставлены в реанимацию, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта, который привел к нападению.

Такое происходит и в других странах. Ранее в американской клинике пациентка скончалась спустя две недели после того, как на нее напала агрессивная соседка по палате. Полученные травмы оказались смертельными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.