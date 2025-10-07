Гол как сокол: мебельщик из Петербурга оставил клиентов без заказов и денег

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Суд был выигран еще в 2022-м, но официально с живущего на широкую ногу должника взять нечего.

Уже четыре года петербуржцы не могут вернуть деньги за мебель, которую так и не получили. Предприниматель Игорь Куракин собирал заказы, переносил сроки, а потом просто исчез. Люди выиграли суд еще в 2022-м, но исполнить решение невозможно: официально у должника нет ничего.

При этом сам Куракин живет на широкую ногу: он женится под прицелом телекамер, путешествует, выкладывает фото с моря. Почему судебные приставы бессильны — в материале корреспондента «Известий» Полины Пятышевой.

За гардеробную и кухню семья Шаповаловых отдала больше миллиона рублей. Все официально: договор, квитанции, подписи. Только вот свои обязательства мебельщик Игорь Куракин так и не выполнил.

«Сначала нам говорил, что он приедет, все сделает, вам стоит только подождать. Мы ждали-ждали. Какие-то все время обещания, но потом мы поняли, что ничего не получим», — рассказала пострадавшая Анна Шаповалова.

Прошло уже четыре года. С трудом нашли деньги на новую кухню и до сих пор выплачивают кредит за ту, которой так и не увидели.

«Позвал нас к себе в офис и сказал: „Знаете, я не собирался ничего делать, ну вот так вышло, извините“. Естественно, он сказал: „Я вам все верну обязательно“, он даже написал расписку», — рассказал пострадавший Александр Шаповалов.

Но обещания остались на бумаге. Суд признал Куракина должником: сумма — почти полтора миллиона рублей. Но денег Шаповаловы так и не увидели. По документам бизнесмен фактически нищий — ни имущества, ни доходов. А вот на телеэкране совсем другая жизнь. Недавно Куракин появился в популярном шоу и женился.

Вернуть свои деньги пыталась и Екатерина Адамова. Девушке повезло чуть больше — оплату за несуществующую мебель она перевела на карту жены Куракина.

«Она мне ответила, что она не в курсе его дел. Единственное, что она знает, что до пятого числа деньги будут возвращены. Отдай ты эти долги и живи спокойно. Это же не одна семья, не один случай. Это же система», — отметила пострадавшая Екатерина Адамова.

Пострадавшие уверены: обманутых не меньше 15 семей. По данным судебных приставов, общая задолженность Куракина превышает три миллиона рублей. Сам мебельщик во всем винит обстоятельства.

«Нет возможности, времена тяжелые, кризис <…>. Хватает только прожить, поесть», — утверждает Игорь Куракин.

А это кадры из соцсетей его супруги Анастасии. Отдых на море, шампанское, устрицы, шопинг со стилистом.

«Мы в шоке от того, насколько человек не боится, он чувствует себя безнаказанным. Прекрасно живут, а мы выплачиваем до сих пор кредит за все это», — отметила Анна Шаповалова.

Такие дела приставы называют «безрезультатными». С должников взять нечего, через время документы просто уходят в архив.

«Это же не как в древнем мире, где, если человек не отдал денежки, его в рабство можно взять, и все, он пока не рассчитается, он будет работать. Все-таки у нас цивилизованное общество, и предполагается, что человек мог совершить какую-то ошибку, его бизнес просто не пошел. И поэтому лояльность есть к этому», — отметил юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.

Шаповаловы готовят обращение в прокуратуру, надеясь добиться справедливости и доказать: за обман нужно платить.

