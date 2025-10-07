«Серьезный виток эскалации»: чем обернется передача Украине американских ракет Tomahawk

Фото, видео: www.globallookpress.com/ U.S. Navy; 5-tv.ru

Трамп ранее заявил, что принял по ним решение.

Дальнобойная лихорадка охватила киевский режим. На Банковой с нетерпением ждут обещанных Дональдом Трампом ракет Tomahawk. Тех самых, что способны поражать цели на расстоянии в две тысячи километров. Президент США ранее заявил, что принял по ним решение. Правда, есть нюанс. Во всем разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Запустят ли США «топор войны»? Ответ на конкретный вопрос о поставках ракет Tomahawk вполне в духе Трампа — скорее да, чем нет, я принял решение, ну почти.

Догадаться, что Киев хочет сделать с Tomahawk, не сложно: на Банковой уже давно выпрашивают у США оружие для ударов вглубь России. Это крылатые ракеты, хоть и не новые, но довольно маневренные, мощные, с дальностью до двух с половиной тысяч километров. То есть они могут дотянуться даже до Урала.

«Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Tomahawk запускают с подлодок и военных крейсеров. Но есть и небольшое количество наземных пусковых установок для их модифицированной версии. И тут возникает логичный вопрос: а как Киев будет бить этими ракетами — с американских эсминцев, субмарин? Или из сухопутных комплексов, которые, опять-таки, есть в распоряжении только у Пентагона.

«Если ракета Tomahawk ударит по Москве или, условно, по Казани, это будет война Америки с Россией. А такая война может очень быстро перерасти в ядерную. Как вы понимаете, тогда проиграют все», — отметил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Идею о поставках дальнобойных ракет на Украину уже давно продвигает советник Трампа Кит Келлог, один из главных ястребов его администрации.

«Бить вглубь России — этого просто нельзя запрещать. Просьба Зеленского предоставить ему Tomahawk вполне обоснованна», — считает ответственный секретарь совета по национальной безопасности США Кит Келлог.

Все эти заявления звучат довольно грозно. Но что на деле? Разобраться помогут цифры.

Весь арсенал Tomahawk — четыре тысячи ракет. 600 из них — в пунктах постоянного базирования в США, 400 — передали Японии. В сумме остается еще три тысячи. Тоже вроде бы немало. Но главная загвоздка тут в том, что использовать их смогут весьма дозировано, если смогут вообще.

«Сейчас существует всего две установки наземного базирования для Tomahawk. При этом они довольно громоздкие. Их нужно перевозить контейнерами в нескольких грузовиках. Такие контейнеры попросту обнаружат и уничтожат — зачем тогда это все», — отметил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

На Банковой заявляют, что и сами не знают, передаст ли им Вашингтон Tomahawk. Возможно, это просто игра с повышением ставок. Все в духе Трампа, такая очередная попытка надавить на Россию.

«Власти США заявляют, что могут вести себя более агрессивно, потому что Россия якобы проигрывает. Но достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: на самом деле проигрывает Украина», — отметил ветеран армии США, старший научный сотрудник Фонда Defense priorities foundation Дэниэл Дэвис.

С одной стороны, Трамп выступает за продление договора с Россией по ДСНВ, с другой — грозит Tomahawk и обещает, что Украина «вернет себе все, что потеряла». Такие заявления, конечно, подрывают достижения переговоров в Анкоридже и усиливают риск того, что отношения двух стран снова сбросят до заводских настроек.

