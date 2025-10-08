Психолог назвала признаки абьюзивных отношений

Фото, видео: 5-tv.ru

Эти факторы должны насторожить.

Есть несколько неочевидных признаков того, что вы могли оказаться в ловушке нездоровых отношений. Об этом клинический психолог Наталия Моторина рассказала 5-tv.ru.

Стоит внимательно относиться к токсичным отношениям, в которых вы чувствуете себя лишенными поддержки, непонятыми, униженными или подвергаетесь нападкам. Когда вы чувствуете эмоциональную, психологическую, даже физическую угрозу.

Любые отношения, которые заставляют вас чувствовать себя хуже, а не лучше, со временем могут стать абьюзивными. Вы можете столкнуться с такими отношениями даже в кругу семьи.

Есть еще другие, более тонкие признаки.

1. Вы отдаете больше, чем получаете

Вы чувствуете себя обиженным и опустошенным? Вы чувствуете, что вас постоянно не уважают? Или что ваша потребности не удовлетворяются? Что чаще и чаще вы остаетесь один на один со своими переживаниями. Вы чувствуете себя лишенными поддержки? Похоже, вы в отношениях с абьюзером.

2. Вы начинаете сомневаться в себе

Человек рядом может не нападать напрямую, а постоянно критиковать вас. При этом, его реплики или шутки задевают вас настолько, что со временем вы чувствуете, как это сказывается на вашей самооценке.

Вы живете в постоянном напряжении, как будто вы все время на посту, как будто угадываете настроение партнера. Следите за словами своей пары, стараясь угодить. Вы чувствуете себя подавленными, злыми или устаете после разговора или общения с этим человеком.

3. Ваши границы сдвигаются

Другой признак — вы соглашаетесь на то, что раньше для вас было неприемлемо. Отказываетесь от привычек, друзей и решений. Также из вашей жизни исчезают радости, легкость — чувство, будто рядом мало воздуха и трудно дышать, появляется все чаще.

Вы можете думать:

«Может и правда — не стою без него ничего?»

Это признаки не всегда заметны сразу. Проявляются постепенно. Важно вовремя их распознать и не оставаться с ними в одиночку.

