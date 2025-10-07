Мозг подталкивает сам: почему отказаться от алкоголя так трудно

Фото: 5-tv.ru

Нервная система быстро привыкает избавляться от тревоги и стресса с помощью спиртного.

Ученые из Института Scripps Research в Калифорнии выяснили, почему многим людям так сложно отказаться от алкоголя. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что регулярное употребление спиртного вызывает изменения в мозге, заставляя организм воспринимать алкоголь как средство снятия стресса и тревоги.

«Что делает зависимость настолько трудной для преодоления, так это то, что люди не просто гонятся за кайфом — они пытаются избежать мощных негативных состояний абстиненции. Алкоголь приносит облегчение от этой агонии, которая запирает людей в замкнутом круге», — объяснил профессор Фридберт Вайс, один из авторов исследования.

Эксперты определили, что ключевые изменения происходят в области мозга, которая регулирует эмоции и реакции на стресс. Эта зона активируется, когда человек начинает ассоциировать спиртное с облегчением симптомов отмены, таких как тревожность, раздражительность и физический дискомфорт.

Соавтор исследования, нейробиолог доктор Эрмина Неделеску, отметила, что исследование открывает новые перспективы для лечения зависимости и тревожных расстройств.

«Это показывает нам, какие цепи задействуются, когда мозг связывает алкоголь с облегчением стресса», — подчеркнула она.

По словам исследователей, эта работа помогает понять, что алкоголизм связан не только с поиском удовольствия, но и с потребностью избежать страдания.

По данным ВОЗ, ежегодно от последствий употребления алкоголя умирают около трех миллионов человек во всем мире. Только в Великобритании в 2023 году зафиксировано почти 10,5 тысячи смертей, связанных с алкоголем. Национальная служба здравоохранения рекомендует ограничивать потребление спиртных напитков.

