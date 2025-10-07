Есть недостатки: рэпера Macan не возьмут служить в Кремлевский полк

Фото: ВКонтакте/MACAN/amacan

Однако он может пойти в десантники.

Рэпера Андрея Косолапова, более известного под псевдонимом Macan, не возьмут служить в Кремлевский полк. Таким мнением с aif.ru поделился юрист Иван Соловьев.

По мнению эксперта, попасть на службу в охрану, обеспечивающую защиту Кремля, артисту помешает ограничение по росту.

Если верить данным из открытых источников, то рост музыканта — 175 сантиметров, а вес варьируется от 64 до 65 килограммов. Это, как отметил Иван Соловьев, средние показатели. С ними могут взять в любой род войск, например, в ВДВ. Однако попасть с такими данными в Кремлевский полк невозможно.

Помимо этого, юрист рассказал, что, проходя срочную службу, Косолапов сможет продолжить заниматься творчеством. Никто не мешает ему проявлять свои таланты. В любой части, по словам эксперта, есть соответствующий клуб или культурно-досуговое направление. Таким образом, музыкант сможет участвовать в армейских мероприятиях.

Юрист обратил внимание на то, что многие певцы, заступив на службу, продолжают вести личные блоги, делясь с подписчиками не только интересными историями, но и своим творчеством.

«Не знаю, кто там помогает им выходить в интернет, но, я так понимаю, поклонники не испытывают острого дефицита общения со звездами», — подытожил Иван Соловьев.

Пару дней назад рэпер Macan сообщил, что уходит в армию. Об этом он рассказал у себя в соцсетях. Артист опубликовал фотографию из военкомата, сопроводив ее обращение к фанатам. В частности, он написал: у него все в порядке, его никто не задерживал и он отправляется служить.

Ранее, писал 5-tv.ru, актера Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру кинокартины «Первый на Олимпе». В этой картине он исполнил главную роль.

