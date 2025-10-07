Экс-королева красоты угрожала учителям массовым убийством в Британии

Фото: 5-tv.ru

На все вопросы судьи она отвечала словом «конфиденциально».

Бывшая участница конкурса «Мисс Галактика Великобритания» оказалась под арестом после того, как пригрозила расправой над сотрудниками школы, где учились ее дети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Патрисия Вагнер, представлявшая Норфолк в финале конкурса красоты 2021 года, публиковала в социальных сетях сообщения с угрозами и фотографии учителей.

«Все причастные и те, кто их защищал, будут незаконно ликвидированы (убиты) в течение 14–21 дня», — говорится в одном из постов.

Прокурор Кэтрин Ньюсом сообщила, что целью этих сообщений было вызвать страх у сотрудников школы, ранее участвовавших в деле против Вагнер. Женщина находилась в конфликте с местным департаментом образования, который обвинил ее в том, что она не обеспечила посещение школы своими детьми.

Вагнер уже предстала перед магистратским судом Нориджа, где отказалась назвать свое имя, возраст и адрес, отвечая на вопросы судьи словом «конфиденциально». После предупреждения о возможной уголовной ответственности ее временно вывели из зала, но позже вернули для повторного слушания, где она не признала себя виновной в рассылке сообщений с угрозами убийства. Судебные заседания продолжаются.

Максимальное наказание по статье об угрозе убийством в Великобритании — до десяти лет лишения свободы.

В прошлом Патрисия Вагнер активно участвовала в конкурсах красоты и работала певицей, актрисой и коучем по личностному росту.

«Конкурсы красоты помогают женщинам осознать, насколько они важны для этого мира. Это возможность показать внутреннюю и внешнюю красоту», — говорила она в одном из интервью.

Теперь же бывшая королева красоты может надолго оказаться за решеткой.

