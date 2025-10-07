Кратковременное отключение электричества произошло в Запорожской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Губернатор обещает скорейшее восстановление систем.
Кратковременное отключение электричества в Запорожской области стало следствием атаки беспилотников со стороны боевиков ВСУ, как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам главы региона, электроснабжение планируется восстановить в ближайшие часы.
«Электроснабжение будет восстановлено к вечеру», — отметил губернатор.
В это время социально значимые объекты уже подключены к резервным источникам питания.
Генераторы обеспечивают работу водоснабжения и критической инфраструктуры. Медицинские учреждения также переведены на резервные источники, что гарантирует их бесперебойную работу в сложившихся условиях.
Прежде сегодня российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны Российской Федерации. Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
