«Дарить что-то ежедневно»: как Пресняков и Подольская сохраняют идиллию в браке

Пресняков старается делать сюрпризы Подольской каждый день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Крепкие отношения основаны на простых вещах, уверены артисты.

Певец Владимир Пресняков поделился секретами счастливых отношений с певицей Натальей Подольской, которые они поддерживают даже в условиях загруженности, рассказывает 7Дней.ru.

Этим летом Владимир Пресняков и Наталья Подольская отпраздновали 15-летие своей совместной жизни, устроив вторую свадьбу и вновь обменявшись клятвами любви.

Супруги уверены, что их крепкие отношения основаны на простых, но важных вещах, доступных каждой паре. Несмотря на плотные рабочие графики и заботы о детях, они находят время для романтических свиданий и не забывают удивлять друг друга подарками.

«Главное — дарить что-то каждый день… Улыбку в конце концов! Это ведь так здорово», — оптимистично делится Пресняков в интервью.

Сейчас супруги активно готовятся к переезду в новый дом. Весной они приобрели участок в том же поселке, где живут, и строительство нового особняка уже в разгаре. Пресняков и Подольская надеются вскоре отпраздновать новоселье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Яна Кошкина сошлась с мужем после развода.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.