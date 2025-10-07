«Жизнь на этом не заканчивается»: звезда «Кухни» Ела Санько сломала позвоночник

Актриса Ела Санько сломала позвоночник и уже приступила к восстановлению

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Актриса уже приступила к реабилитации.

Актриса Ела Санько сломала позвоночник после падения у себя дома. Врачи на два месяца запретили ей физические нагрузки. Санько рассказала в беседе с NEWS.ru., что успешно восстанавливается после травмы и сохраняет позитивный настрой.

«Да, перелом (позвоночника — Прим. ред) был. Сейчас со мной все нормально, восстанавливаюсь. Жизнь на этом не заканчивается», — подчеркнула артистка.

На следующий день после падения у актрисы начались сильные боли в пояснице и груди, из-за чего она обратилась в больницу. Медики диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка и рекомендовали временно отказаться от физической активности.

Сейчас Санько предстоит пройти курс лечебной физкультуры, чтобы укрепить позвоночник и восстановить подвижность. Процесс реабилитации займет несколько недель, однако актриса отмечает, что поддерживает бодрый настрой.

