Суперлуние: как астрономическое явление влияет на наше здоровье

Россияне станут свидетелями редкого феномена в ночь с 7 на 8 октября.

Россияне увидят редкое астрономическое явление — суперлуние уже сегодня, 7 октября. Однако оно может оказать влияние на наше самочувствие и психику. Об это напоминает URA.RU.

По словам кардиолога-терапевта Сергея Васильева, суперлуние и полнолуние действительно влияют на наше здоровье.

«Исследования показывают, что в эти периоды люди могут испытывать снижение продолжительности сна и уменьшение фазы глубокого сна. Это связано с повышенной освещенностью и снижением уровня мелатонина», — объясняет врач.

Кроме того, с Луной связано множество мифов и легенд. Многие считают, что она обладает магическими свойствами, что может оказывать влияние на психику человека. Васильев отмечает, что в полнолуние люди становятся более активными и эмоциональными.

«Некоторые исследования показывают, что в это время у людей с нестабильной психикой наблюдаются обострения, а уровень тревожности может увеличиваться», — добавляет он.

Тем не менее, есть и положительные аспекты. По словам врача, у чувствительных людей в полнолуние могут проявляться скрытые творческие способности.

«Многие становятся более креативными, создавая стихи или музыку», — подчеркивает Васильев.

