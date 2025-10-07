«Россия будет защищать свои интересы»: главные заявления Пескова с брифинга

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Что в Кремле думают о словах Арестовича* и как Россия ответит за отъем замороженных активов?

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков провел очередной брифинг, ответив на вопросы журналистов. Что Кремль думает о высказывании бывшего помощника Владимира Зеленского Алексея Арестовича*? Как Россия ответит на незаконную передачу российских замороженных активов Киеву? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Не отражает точку зрения Украины

В ходе брифинга Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович вряд ли способен отражать точку зрения властей в Киеве. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова политика о том, что тот якобы готов отдать России не только Крым, но и еще четыре региона.

«Послушайте, сейчас вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима. Он этого не делает», — заявил Песков.

По мнению Алексея Арестовича, между Россией и Украиной может быть создана линия соприкосновения. В пример, он привел границу, которая существует между КНДР и Южной Кореей.

Россия ответит на незаконный отъем активов

Лидеры Евросоюза 1 октября единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро. Согласно заявлению Еврокомиссии, она нашла «юридические обоснования» для того, чтобы сейчас отправить эти деньги Киеву.

В ответ на это Дмитрий Песков напомнил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне конфискации Западом замороженных активов РФ.

«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми для обеспечения своих интересов. Российская Федерация, мы об этом неоднократно говорили, будет защищать свои интересы», — сказал официальный представитель президента.

Евросоюз — заложники «оголтелой политики» Польши и Прибалтики

В ходе брифинга Дмитрий Песков сказал, что Евросоюз (ЕС) и Брюссель являются заложниками «оголтелой политики» Варшавы и стран Прибалтики.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Накануне она заявила, что страны Балтии саботировали инициативу ЕС и РФ по новому формату переговоров урегулирования конфликта на Украине в 2021 году. Это, в свою очередь, привело к проведению специальной военной операции (СВО).

«Здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника от „оголтелой политики“, которую проводят прибалтийские государства и Варшава», — сказал Песков.

Европейцы возводят новые разделительные стены

По данным газеты Financial Times (FT), в ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. Такую инициативу выдвинули власти Чехии. Возможно, именно это станет частью нового пакета санкций против России. Для принятия данного решения нужны голоса всех участников ЕС.

По словам Дмитрия Пескова, если передвижения российских дипломатов внутри Европы все же будут ограничены, то, естественно, Россия ответит.

«Разумеется, наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Песков рассказал о роли Европы в нагнетании ситуации в мире.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму