В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду во рту у кошки

В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду во рту домашней кошки. Животное получило серьезные травмы, но выжило. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в городском АНО «Преданное сердце».

«Дети подожгли петарду у кошки во рту. Диагностирован перелом нижней челюсти, обожжен язык», — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации во «ВКонтакте».

По данным зоозащитников, врачи стабилизировали состояние животного. Кошке проводят противошоковую терапию и снимают отек. На лечение и дальнейшее восстановление требуется около 40 тысяч рублей, в связи с чем объявлен сбор средств.

В региональном управлении полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности несовершеннолетних, причастных к инциденту.

