Мать пропавшего в Нью-Йорке мальчика утверждает, что у нее никогда не было детей

Мать пропавшего мальчика утверждает, что у нее никогда не было детей

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

У ребенка есть проблемы с развитием.

На опубликованном полицией Нью-Йорка фотороботе изображен 11-летний мальчик по имени Джейкоб Притчетт, которого объявили пропавшим без вести из квартиры в Бруклине. Но история приобрела тревожный и загадочный поворот — его мать утверждает, что у нее никогда не было ребенка. Об этом сообщает издание The New York Post.

По данным источников в полиции, детективы и сотрудники Службы по делам детей (ACS) прибыли в дом на Ховард-авеню в районе Браунсвилл после того, как соседи сообщили, что мальчика не видели уже около двух месяцев. Также уточняется, что у ребенка есть проблемы с психическим развитием. Когда офицеры спросили женщину о сыне, она пришла в ярость и заявила, что живет одна и ребенка у нее нет.

После этого в квартиру привели служебную собаку, которая обнаружила следы крови рядом с холодильником. Самого Джейкоба найти не удалось.

Женщину госпитализировали из-за нестабильного психического состояния. Однако о конкретных заболеваниях информации пока нет. Правоохранители отмечают, что впервые сотрудники ACS навещали ее еще 25 сентября — тогда мать отказалась показать свидетельство о рождении ребенка и вела себя замкнуто.

На данный момент полиция продолжает розыск мальчика.

