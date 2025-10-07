Президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения по телефону

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Российскому лидеру исполнилось 73 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения и обсудил с ним по телефону развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо народа, отметив, что страны продолжают укреплять союзнические отношения, основанные на доверии и взаимопомощи.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, выразил особую признательность Путину за внимание к Русской православной церкви и поддержку ее общественных инициатив. Он отметил, что под руководством президента Россия укрепляет суверенитет, научный и военный потенциал, а также вносит вклад в утверждение справедливых международных отношений.

