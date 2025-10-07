Три взрыва прогремели у офиса французского премьер-министра

Фото, видео: www.globallookpress.com/Telmo Pinto; 5-tv.ru

Там шло совещание ушедшего в отставку главы правительства Себастьена Лекорню.

В Париже в нескольких метрах от офиса премьер-министра прогремели три взрыва. Сообщается, что в тот момент там проходило совещание ушедшего накануне в отставку главы правительства Себастьена Лекорню. После взрывов начался пожар.

По предварительной версии, причиной взрывов стал загоревшийся грузовик с газовыми баллонами, о пострадавших пока не сообщается.

Тем временем, ранее 5-tv.ru писал, протесты против Макрона переросли в массовые столкновения. Блокировки автомагистралей, саботаж в энергетике и на железных дорогах, рядом с вокзалами жгут костры. Не открылись аптеки, врачи и учителя не вышли на работу; да и куда идти, если даже их ученики на баррикадах — вход в один из парижских лицеев перекрыли мусорными баками.

