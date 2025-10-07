Замначальника подразделения ВСУ заставил подчиненных торговать шаурмой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На этом он заработал миллионы.

Заставив подчиненных торговать шаурмой, замначальника подразделения ВСУ заработал четыре миллиона гривен. Об этом проинформировало Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Согласно данным ведомства, боевик задействовал в бизнесе, оформленном на жену, своих подчиненных. Кроме того, они были привлечены к выполнению строительных и хозяйственных работ. Мужчина заставил подчиненных возвести киоск, предназначенный для изготовления шаурмы, а после приказал продавать фаст-фуд. Руководила всеми процессами супруга предприимчивого мужчины в погонах.

«Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях», — говорится в сообщении ГБР.

Замначальника подразделения ВСУ обвинили в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военных от несения службы путем обмана. Сейчас это дело перенаправлено в суд.

Согласно украинскому законодательству, его может ждать наказание до десяти лет лишения свободы.

Обозначен и ущерб, который был нанесен государству, он равен четырем миллионам гривен или восьми миллионам рублей.

