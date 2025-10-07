Звезда «Призрака оперы» Бен Льюис умер в 46 лет

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он был опекуном жены, которая недавно перенесла инсульт.

Бен Льюис — актер, чье имя навсегда останется связано с легендарной ролью в «Призраке оперы», — умер на 47-м году жизни после долгой борьбы с раком кишечника. Об этом пишет издание Mirror.

Австралийская звезда, прославившаяся выступлениями в постановках режиссера Эндрю Ллойда Уэббера, скончалась утром 6 октября. Рядом с ним до последнего момента находилась его жена Мелл.

Диагноз актеру поставили в феврале 2024 года. Хотя болезнь долго не проявляла себя, к тому моменту она уже распространилась на печень и лимфатические узлы. Несмотря на операции и курсы химиотерапии, рак продолжил прогрессировать и затронул легкие и тазовые кости.

Льюис родился в Англии, но вырос в Австралии. Он сыграл в ряде популярных мюзиклов — «Призрак оперы», «Телохранитель», «Люби меня нежно» — и в 2018 году вышел на сцену Вест-Энда в постановке «Компания».

Незадолго до смерти актера у его жены Мелл случился инсульт, Бен был ее опекуном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.