Житель Пензенской области задержан за сотрудничество с ВСУ

Он установил контакт с представителем вражеских структур через мессенджер Telegram.

Житель Пензенской области 2001 года рождения оказался под арестом за сотрудничество с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, управление ФСБ по Пензенской области выявило и пресекло противоправную деятельность молодого человека, который был причастен к совершению преступления по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией.

Подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с представителем вооруженных сил Украины и оказывал содействие, направленное против безопасности России. Также выяснилось, что он планировал вступить в ВСУ.

ФСБ проводит следственные и оперативно-разыскные мероприятия для документирования других эпизодов противоправной деятельности и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для расследования.

