Телеведущая уклонялась от обязанностей иноагента.

Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно приговорена к семи годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Следствие установило, что в феврале текущего года Татьяна Лазарева уклонялась от обязанностей иноагента. Телеведущая не делала соответствующую маркировку на своих публикациях.

Лазарева уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение одного года. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа. Однако ведущая не оплатила их. В связи с этим в отношении нее было возбуждено исполнительное производство.

На суде прокурор в ходе прений сторон просила добавить к предыдущему приговору Лазаревой шесть месяцев лишения свободы, чтобы в совокупности назначить ей семь лет колонии.

До этого Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Татьяну Лазареву к 6 годам и 6 месяцам колонии по делу о пропаганде терроризма. По этому делу она находится в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой.

* — признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.