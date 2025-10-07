Ковальчук: Трансарктический транспортный коридор соединит восток России с западом
В Санкт-Петербурге проходит Газовый форум.
Трансарктический транспортный коридор соединит восточные территории России с западными. Об этом рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Международной выставке конференции «RAO/CIS OFFSHORE», которая проходит в рамках Газового форума в Санкт-Петербурге.
По словам Ковальчука, трансарктический транспортный коридор поставит Россию вне конкуренции с точки зрения логистики.
«Мы соединим восток с западом полностью по своей территории», — подчеркнул глава «Курчатовского института».
Также он рассказал, что раньше о подобном мечтали многие правители России. Однако завершить дело до конца у них не вышло. Например, Петр I пришел в Архангельск и объединил торговлей все северные города. Наш президент, как отметил Ковальчук, хочет превратить восточную часть страны в то, что было сделано Петром I и Сталиным в западной части.
Международная выставка-конференция RAO/CIS Offshore — это ключевая площадка в России для обсуждения и демонстрации достижений в области освоения нефтегазовых ресурсов арктического и континентального шельфа.
