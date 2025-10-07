Отчим заставлял парня расстаться с падчерицей игрой в «русскую рулетку»

Фото: 5-tv.ru

Юноша был похищен из автомобиля.

Трое человек были арестованы в Арканзасе по обвинению в похищении 18-летнего парня и угрозах в его адрес с целью заставить его расстаться со своей девушкой. Об этом сообщает издание People.

Среди арестованных — 54-летний Роберт Эллерд, 23-летний Джексон Хоман и 20-летний Чарли Холман. По данным полиции, инцидент произошел, когда юноша катался на автомобиле своей подруги. Во время стоянки Джексон сватил пострадавшего за горло и попытался вытащить из машины, после чего подозреваемые отвезли парня в другое место, где привязали к стулу и заставляли играть в «русскую рулетку».

Юноша заявил, что они угрожали убить его семью, если он не расстанется с девушкой и не покинет Литл-Рок. В конце концов его отпустили.

По данным властей, Эллерд был помолвлен с матерью девушки-подростка, а Джексон и Чарли были друзьями покойного брата девушки. На момент ареста Эллерд занимал должность директора по финансовой помощи в Университете Арканзаса в Пуласки, но уже уволился.

Мужчинам предъявлены обвинения в похищении и террористических угрозах.

