«Я однолюб»: Яна Кошкина сошлась с мужем после развода

Актриса опровергла слухи о своей бурной личной жизни.

Актриса Яна Кошкина объявила о воссоединении с супругом после двухмесячного разрыва. Ее слова приводит Super.

Во время премьеры мюзикла «Любовь без памяти», созданного на основе песен рэпера Басты, звезда впервые прокомментировала слухи, появившиеся после развода. Кошкина подчеркнула, что в ее жизни нет бурных романов, и она вновь вместе с мужем.

«Нет, моя личная жизнь совсем не бурная, это все слухи. Я однолюб. Я не знаю, как одним словом охарактеризовать любовь, это самое важное чувство в жизни. У меня все хорошо!» — поделилась Кошкина.

О разрыве актрисы с 28-летним Анатолием Черкасовым стало известно летом. Их брак, заключенный менее двух лет назад, многие считали непрочным. Однако, по словам Кошкиной, отношения удалось восстановить, и в семье снова царит гармония.

Кошкина развелась с мужем мирно, без взаимных претензий, измен и дележа имущества.

