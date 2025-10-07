Снова вместе? Лопес и Аффлек появились на публике в обнимку

Фото: © Getty Images/Slaven Vlasic / Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывшие супруги вместе вышли на красную дорожку в Нью-Йорке и охотно позировали перед фотокамерами.

На нью-йоркской премьере фильма «Поцелуй женщины-паука» Дженнифер Лопес обняла Бена Аффлека. Пара попала в объективы десятков фотографов.

Лопес исполнила главную роль в картине, а Аффлек значится среди исполнительных продюсеров. Певица появилась в приталенном платье с глубоким декольте и декоративным элементом, напоминающим паутину, который завершал образ; актер выбрал классический синий костюм. Пара не только позировала вместе, но и обменивалась теплыми жестами — мужчина несколько раз обнимал женщину за талию и сосредоточенно общался с ней, не отводя взгляда.

Появление бывших супругов на красной дорожке привлекло внимание публики и вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Ранее Лопес называла развод с Аффлеком «лучшим, что с ней случилось», а пара до сих пор пытается продать совместный особняк — недавно цена на недвижимость была снижена.

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошел официально в августе 2024 года, спустя почти два года после свадьбы. Основные причины расставания — непримиримые противоречия и разные характеры супругов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.