Российские ПВО за одну ночь сбили почти две сотни украинских дронов

С 23:00 до 07:00 над различными регионами страны были ликвидированы БПЛА самолетного типа.

За одну ночь с 6 на 7 октября над территорией России было уничтожено 184 беспилотных летательных аппарата, атаковавших объекты в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самое большое число аппаратов сбили над Курской областью — 62. В Белгородской области уничтожили 31 дрон, а в Нижегородской — 30. Еще 18 беспилотников удалось сбить над Воронежской областью и 13 — над Черным морем.

Шесть аппаратов ликвидировали в Липецкой области, пять — в Калужской, четыре — в Тульской. По три дрона сбили в Ростовской и Рязанской областях, по два — в Московском регионе, Крыму, Брянской и Орловской областях. Один аппарат нейтрализован в Вологодской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что над регионом также был сбит беспилотник. При этом объекты инфраструктуры не пострадали.

Массовая атака стала одной из крупнейших за последнее время. Все воздушные цели были успешно уничтожены средствами российской ПВО.

