«Может привести к конфликтам»: Лавров про дальнейшее развитие Афганистана

Россия заинтересована в восстановлении данного государства.

Россия против размещения на территории Афганистана военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. О проблеме министр заговорил в рамках вступительного слова на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

«Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то не было предлогами. Силовое присутствие вне региональных игроков способно привести к дестабилизации и новым конфликтам», — отметил министр.

Лавров призвал не только сменить «конфронтационный курс», но и взять странам Запада на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана и возмещение ущерба.

Глава МИД РФ подчеркнул, что многие заинтересованы в становлении Афганистана как единого и независимого государства.

Министр также отметил, что в этом году на консультацию приехала и афганская делегация, которую возглавил министр иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Лавров подчеркнул, что решать вопросы необходимо при непосредственном участии представителей правительства Афганистана.

В июле этого года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан и сняла ограничения на межгосударственное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Афганистане произошло полное отключение интернета.

