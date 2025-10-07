Мужчина перерезал горло прохожему у станции МЦД «Волоколамская»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Напавший был задержан.

У станции МЦД «Волоколамская» в Москве произошла смертельная драка. Во время ссоры один из мужчин нанес оппоненту удар ножом в шею, после чего скрылся. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительным данным, погибшему было около 30 лет. Камеры наблюдения зафиксировали момент конфликта между мужчинами, который закончился нападением. После случившегося нападавший покинул место преступления, но вскоре был задержан.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, изымают записи видеокамер и опрашивают свидетелей. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Усть-Лабинском районе Краснодарского края двое мужчин убили женщину, после чего попытались скрыть следы преступления, устроив пожар. Об этом сообщает 5-tv.ru. По предварительным данным, трагедия произошла в частном доме в хуторе Зарченый. Между участниками произошел конфликт, который закончился трагедией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.