В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат

Отсутствие корректировки снижает покупательную способность.

Ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы экономики, а соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что рост зарплаты должен обеспечиваться ежегодно, вне зависимости от сферы работы — бюджетной, коммерческой или некоммерческой, и как минимум на уровне фактической инфляции. По словам депутата, индексацию правильнее проводить не раньше 1 февраля, чтобы учитывать реальную инфляцию за прошлый год.

«Вчерашние 50 тысяч рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность, к чему мы должны стремиться», — пояснил Нилов.

Он добавил, что Трудовой кодекс уже содержит норму о ежегодном росте зарплаты, но на практике ее исполнение зависит от работодателей и судов, включая Конституционный суд РФ.

В настоящее время статья 134 ТК РФ об индексации зарплат устанавливает, что госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения должны индексировать зарплаты по установленным правилам, тогда как другие работодатели — по коллективным договорам и локальным нормативным актам. На практике зарплаты бюджетников и госслужащих индексируются ежегодно в соответствии с федеральными нормами, а в других секторах работодатели решают самостоятельно.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в РФ на середину 2025 года составила 103,2 тысячи рублей, что почти на 16% выше показателей 2024 года, а медианная зарплата достигла 66,2 тысячи рублей — на 20% больше, чем в середине прошлого года.

