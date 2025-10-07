В Подмосковье схватили мужчину, призывавшего Украину ударить по Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело.

В Подольске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который в Telegram открыто призывал украинские войска атаковать Москву и объекты оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, своими публикациями мужчина стремился запугать население и воспрепятствовать проведению специальной военной операции. Следователи ГСУ СК по Московской области возбудили против него уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — за призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильные устройства и другие носители информации. По данным следствия, мужчина признал вину, а суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста.

В ФСБ напомнили, что любые оправдания или пропаганда терроризма, а также публичные призывы к экстремистским действиям караются по закону и влекут уголовную ответственность.

