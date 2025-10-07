Глубоко раскаивается: в США казнят женщину за вырезанную на груди пентаграмму
Associated Press: В США казнят женщину за вырезанную на груди пентаграмму
Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer
Обвиняемая вместе с подельниками замучали свою жертву до смерти.
Верховный суд штата Теннесси в США назначил даты смертной казни для четырех человек, в том числе для Кристы Пайк — одной из самых молодых женщин, приговоренных к такой мере наказания. Об этом сообщает Associated Press.
Пайк была признана виновной в убийстве 18-летней Колин Слеммер в 1995 году в кампусе Университета Теннесси. Следователи утверждали, что при совершении преступления Пайк и ее тогдашний бойфренд Тадарил Шипп пытали жертву, вырезали пентаграмму на ее груди, а Пайк забрала часть ее черепа «на память». Шипп получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.
Адвокаты Пайк просили взять во внимание на ее юный возраст, тяжелые психические расстройства, а также факт насилия в детстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне.
