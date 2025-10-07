Укрепление суверенитета России: Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

РПЦ, правительство страны и граждане вместе способны реализовать многие начинания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с днем рождения, выразив особую признательность за внимание к Русской православной церкви и поддержку ее общественно значимых инициатив. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

«Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению подлинного суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников...» — говорится в публикации.

Предстоятель РПЦ отметил, что более четверти века назад Путин был призван к ответственному служению, сопряженному с заботой о стране и миллионах граждан. Патриарх подчеркнул, что под руководством президента Россия уверенно развивается, укрепляет суверенитет и научно-технический потенциал, а также стремится к обеспечению национальной безопасности и справедливым международным отношениям.

Глава РПЦ пожелал президенту неоскудевающих сил, помощи Божией и благословенных успехов в служении на благо страны и граждан.

Сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации отмечает свой 73-й день рождения.

