Несмотря на недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдавии, большинство граждан страны по-прежнему рассматривают Россию как стратегического партнера, надежного союзника и друга. Именно такими словами экс-президент республики, лидер входящей в Патриотический блок Соцпартии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram- канале.

«Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надежным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений Молдовы и России», — говорится в публикации.

Додон подчеркнул, что культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи между двумя странами остаются значимыми для обоих государств. Додон также пожелал российскому лидеру здоровья, благополучия и сил.

Ранее поздравление с днем рождения Владимиру Путину также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив его принципиальность, верность долгу и политическую мудрость.

Сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации отмечает свой 73-й день рождения.

