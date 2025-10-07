Полная свобода и тревога: психолог рассказала о потере интереса молодежи к сексу

Фото: 5-tv.ru

Юноши и девушки нередко находят альтернативу интимным отношениям.

Многие исследования показывают, что молодое поколение проявляет меньший интерес к сексу, чем представители старших возрастных групп. Как рассказала Газета.ру клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, в этом кроется несколько причин.

По ее словам, современная «сексуальная революция» заключается в том, что для поколения зуммеров отсутствие романтических и сексуальных отношений больше не воспринимается как нечто негативное или дискомфортное.

Эксперт отметила, что это связано, в частности, с изменением отношения к одиночеству. Если раньше холостяки и особенно незамужние женщины вызывали вопросы и осуждение, то сейчас одиночество стало осознанным выбором.

«Если встречается одинокая и успешная женщина — это признак силы, а значит, уважения окружающих», — рассказала специалист.

Кроме того, психолог указала, что для многих представителей молодого поколения жизнь для себя имеет множество преимуществ — отсутствие обязательств и ответственности перед другими, возможность самостоятельно распоряжаться временем и средствами, а также реализовывать собственные желания и цели.

Отдельное внимание Куликова уделила и психологическим факторам. По ее мнению, сочетание инфантилизма с высоким уровнем тревожности и низкой стрессоустойчивостью также снижает интерес к сексуальным контактам.

Эксперт пояснила, что построение и поддержание отношений требует значительных эмоциональных усилий и сопряжено со стрессом, поэтому молодое поколение нередко находят альтернативу отношениям в карьере, личностном развитии, заботе о себе и участии в активностях вроде беговых марафонов или безалкогольных вечеринок.

