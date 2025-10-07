Полуторагодовалый ребенок сварился в кастрюле со вскипяченным молоком в Индии

Mothershiр: В Индии девочка упала в кастрюлю со вскипяченным молоком и погибла

Подобные трагические случаи с детьми происходили и в других странах.

Полуторагодовалая девочка по имени Акшита погибла, упав в чан с кипящим молоком на кухне школьной столовой, в Индии. Об этом сообщает издание Mothership.

По данным издания, охранница школы в деревне Буккарайасамудрам взяла с собой дочь на работу. Девочка погналась за кошкой, оказалась на кухне, споткнулась и упала в большую кастрюлю с только что вскипяченным молоком, которое оставили остывать у вентилятора.

Мать сразу вытащила ребенка и доставила в местную больницу с тяжелыми ожогами. Позже девочку перевели в более крупную районную клинику, где врачи боролись за ее жизнь три дня, но спасти Акшиту не удалось.

Ранее подобные трагические случаи с детьми происходили и в других странах. Например, в Испании мужчина избивал и погружал в горячую воду свою 47-дневную дочь. Малышка получила ожоги второй степени, охватывающие 42% поверхности тела, а также следы укусов, синяки, повреждения ушей, переломы и признаки истощения. Старшая сестра девочки также подвергалась насилию. Обе пострадавшие были переданы в приемную семью.

