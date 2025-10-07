Мальта и Южная Корея возглавили список стран с самой низкой рождаемостью

Фото: 5-tv.ru

Россия не вошла в первую десятку рейтинга.

По данным на конец прошлого года, странами с самой низкой рождаемостью в мире стали Мальта, Южная Корея и Испания, сообщает РИА Новости, изучив открытые статистические данные. В список попала и часть Китая — Тайвань.

На Мальте суммарный коэффициент рождаемости, показывающий среднее количество детей, рожденных одной женщиной в течение репродуктивного периода, составил всего 1,06. За ней следуют Тайвань — 1,11, Южная Корея и Испания — по 1,12. Пятерку замыкает Сингапур с коэффициентом 1,17.

В десятку стран с самой низкой рождаемостью также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22) и административные районы КНР — Макао с Гонконгом (по 1,24).

Россия с показателем 1,4 находится в третьей десятке рейтинга, рядом с Японией, Кипром и Норвегией.

На противоположном конце спектра оказались страны с высокой рождаемостью, в основном в Африке. Лидером по количеству детей на женщину стал Нигер — 6,64. В пятерку вошли также Ангола (5,7), ДР Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34).

В целом по 223 рассмотренным экономикам мира средний коэффициент рождаемости составил 2,33 ребенка на женщину.

Эксперты отмечают, что низкая рождаемость характерна для развитых стран с высокой стоимостью жизни, активным участием женщин в экономике и доступностью контрацепции. В то же время высокий коэффициент наблюдается в странах с высокой долей молодежи и низким уровнем урбанизации.

