Выше всех: в Чечне проходят соревнования по парашютному спорту

С российскими спортсменами конкурируют призеры мировых турниров.

Внимание всего спортивного мира сегодня приковано к Чеченской Республике. Там проходят Кубок России и Международные соревнования по парашютному спорту. Конкуренцию нашим профессионалам составили чемпионы Европы и призеры мировых турниров из Белоруссии и Казахстана. Им предстоит выполнить несколько сложнейших упражнений. Например, разглядеть с высоты в один километр монету. Все объяснит корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Так летают лучшие парашютисты страны. Их головокружительные прыжки впечатляют. Этих парашютистов называют «пилотами болидов». Они развивают скорость до 180 километров в час, буквально скользя над водной гладью.

«Сложность — очень высокая скорость, и крыло, которое очень тонко реагирует на малейшие вводы. И это сравнимо, наверное, с гонками „Формулы-1“ в автомобильном спорте. Купольное пилотирование в парашютном — примерно то же самое», — рассказал парашютист Алексей Ионин.

За каждым таким зрелищным приземлением — годы тренировок и постоянный риск. Здесь нет права на ошибку. В их головах только абсолютный контроль и готовность ко всему.

«Парашютисты стремительно пикируют к земле. На такой скорости столкновение с водой будет словно с асфальтом. Этот спорт для тех, кто не боится рисковать», — отметил корреспондент.

Во всем мире только десять женщин прыгают в этой опасной дисциплине. Илона Киреенок из Екатеринбурга — одна из них.

«Я боюсь, нельзя прыгать если не боишься. Самое сложное — победить себя», — рассказала парашютистка Илона Киреенок.

Падения в этом спорте — норма. Особенно в начале карьеры.

Международные соревнования по парашютному спорту проводят на базе Российского университета спецназа. Соревнуются в мастерстве профессионалы из нашей страны, Белоруссии и Казахстана. 113 спортсменов, почти все — чемпионы и призеры мировых первенств.

«Россия — очень сильная команда. Да, она со всеми конкурирует. И сильны еще французы, и американцы очень сильные», — рассказал обладатель и призер Кубка России, участник чемпионатов мира Владимир Заика.

«Прыжки на точность — еще одна интересная дисциплина. Спортсмены пролетают километр и попадают в цель размером с монету», — рассказал корреспондент.

Парашютисты целятся в зеленую точку. Задача для спортсменов сложная, но интересная.

«Нам это очень нравится. У нас это вообще суперпрыжки. Для нас это как жизнь, понимаете? Я всю жизнь прыгаю. Для меня это самое лучшее, что может быть», — поделилась спортсменка из сборной Белоруссии Валерия Котова.

Несмотря на отстранение от мировых чемпионатов, российская сборная доказывает — мы сильнейшие. На последних международных соревнованиях победили всех.

«Крайний раз мы выступали на чемпионате мира в 2021 году и были первыми по общему медальному зачету. И мы хотим сохранять за собой звание лучшей страны в парашютном спорте», — заявил главный тренер сборной команды России по парашютному спорту Вадим Ниязов.

Уже скоро международные соревнования в Абу-Даби. Наши асы выступят против команд из Германии, Чехии, Италии и других стран. Российские парашютисты — главные фавориты.

