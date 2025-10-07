Трамп: скандалистке Грете Тунберг нужно обратиться к врачу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Udo Herrmann

Ранее экоактивистка вместе с группой последователей была задержана Армией обороны Израиля во время экспедиции в сектор Газа.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг — известная скандалистка, поэтому ей стоит обратиться к врачу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Она просто смутьянка. Она просто скандалистка. У нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу. Ей нужна помощь с этим гневом — она ведь молодая, а такая злая, такая неуравновешенная», — подчеркнул Трамп.

Бывший президент также отметил, что Грета изначально считалась экоактивисткой, сосредоточенной на вопросах изменения климата и защиты окружающей среды. Однако в последнее время она сместила фокус деятельности на другие гуманитарные и политические темы, которые, по мнению Трампа, не связаны с экологией.

Ранее Тунберг вместе с группой своих последователей была задержана Армией обороны Израиля во время экспедиции в сектор Газа. Акция была направлена на оказание помощи местному населению и привлечение внимания к гуманитарной ситуации в регионе. В июне ее уже депортировали из сектора Газа, что также вызвало внимание мировых СМИ.

Тогда Трамп в комментариях по поводу этих событий отмечал, что активистка ведет себя нестабильно и проявляет раздражительность. Он назвал ее «странным человеком».

