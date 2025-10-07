Заказное убийство пресекли в Ленинградской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
По данным следствия, задержанная наняла киллера для мужа.
Заказное убийство пресекли под Петербургом. Подозреваемую задержали с поличным. С помощью киллера она решила избавиться от ненавистного мужа.
Жизнь супруга оценила в 20 тысяч рублей. В качестве доказательства хотела фото с места убийства.
Исполнитель вскоре был найден. Но вместо того, чтобы пойти на дело, он отправился в полицию. Теперь заказчица может провести за решеткой до 11 лет.
