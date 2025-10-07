Два года ожидания: как сектор Газа выживает в условиях гуманитарной катастрофы

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Не хватает еды, воды и медикаментов, люди вынуждены жить на улице.

Гонка за политическими очками разворачивается на крови тысяч палестинских беженцев. Вот уже два года жители разрушенного анклава ждут скорейшего прекращения огня. Люди, которые потеряли дома, вынуждены скитаться по палаточным лагерям. В условиях гуманитарной катастрофы — это единственная надежда на спасение. Без еды и воды взрослые теряют последние силы. Дети болеют и умирают, не дождавшись медицинской помощи. О том, как выживает сектор Газа, — в репортаже корреспондента «Известий» Мохаммеда Маттара.

«Пока в египетском Шарм-эш-Шэйхе идут переговоры о мирном урегулировании, Израиль наращивает наступательную операцию в Газе. ЦАХАЛ равняет с землей целые кварталы. По последним данным, только за сутки жертвами ударов стали 12 палестинцев. При этом точное число убитых назвать сложно: многие остаются под завалами», — рассказал корреспондент.

Город сейчас не узнать. За долгие месяцы войны все вокруг превратилось в руины. Люди фактически живут на улице. Правильней сказать, выживают.

«Мы живем в разрушенной детской комнате. Здесь нет медицины, палатка с медициной была уничтожена. Все врут, когда говорят, что к нам доезжает гуманитарная помощь. С самого начала нам угрожают, но люди не падают духом, потому что мы вместе», — рассказал житель Газы Атия Заяд.

Многие спасаются от обстрелов в специальных лагерях для беженцев. Но и они становятся мишенью израильских истребителей. Условия для жизни в этих палатках невыносимые: нет чистой воды, кругом — полнейшая антисанитария.

«Мы переехали с севера на запад Газы, а с запада Газы нас переселили сюда. Каждый раз они нам говорят одно: „Вот-вот, скоро все закончится“. В этот раз мы правда на это надеемся, мы все так устали от этой войны. Мы готовим прямо на земле, хотим помыться и постирать вещи, но они все равно остаются грязными. Канализации просто нет», — рассказала жительница палаточного лагеря Сана Рехан.

Самая острая проблема — в нехватке медикаментов. В этом госпитале в центральной части Газы пациентов размещают прямо на полу.

«Согласно отчетам ООН, больше 90% медучреждений анклава перестали работать из-за постоянных обстрелов, нехватки оборудования и топлива для машин. Под угрозой жизни тысяч пациентов. Коридоры битком набиты ранеными. Но большинству из них врачи не могут помочь», — спросил корреспондент.

«Я возвращался домой и попал под обстрел. У меня три перелома таза, два перелома позвоночника и большая рана на спине. Уже четыре месяца я в больнице на обезболивающих, зачастую приходится голодать», — рассказал житель Газы Мохаммед Эмад.

По данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в анклаве из-за боевых действий, уже превысило 67 тысяч человек, около 170 тысяч ранены. Многие умирают просто от голода. Но несмотря на требование миллионов протестующих по всему миру остановить войну, и невзирая на переговоры о перемирии, бомбардировки продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.