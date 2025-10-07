Лукашенко поздравил Путина с днем рождения: «Надежный ориентир для будущих поколений»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня, 7 октября, президенту Российской Федерации исполнилось 73 года.

С именем президента России Владимира Путина связаны значимые достижения страны. Именно такими словами президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — отмечает Лукашенко, текст поздравления опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

По словам президента Белоруссии, Путина отличают принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов. От уточнил, что такими качествами президент России снискал всенародное признание и уважение зарубежных коллег.

Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья и благополучия, отметив, что «заложенные совместными действиями основы союзничества и стратегического партнерства» между двумя странами станут «надежным ориентиром для будущих поколений граждан».

Сегодня, 7 октября , президент Российской Федерации отмечает свой 73-й день рождения. Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин традиционно проводит день рождения с близкими, но нередко совмещает личный праздник с рабочими встречами. В этом году у главы государства запланировано совещание с членами Совета безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.