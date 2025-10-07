«Нужна дополнительная поддержка»: в России планируют скорректировать маткапитал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Система требует определенной актуализации.

Материнский капитал будет развиваться с акцентом на стимулирование рождения вторых и последующих детей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК.

По его словам, подход к выплате материнского капитала «требует определенной актуализации».

«В целом маткапитал свою функцию... выполнил. Потом его трансформация в 2020 году... позволила нам не провалиться по первым рождениям», — отметил Котяков.

Он добавил, что, хотя мера помогла замедлить снижение числа первенцев, «рост вторых рождений не начался» и теперь нужна допподдержка. По словам Котякова, на данный момент есть инструменты, которые утратили эффективность.

По данным Соцфонда, в 2024 году россияне направили 344,8 миллиарда рублей маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 267,8 миллиарда — на оплату ипотеки и займов.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и почти 222 тысяч — на второго.

