В России предложили принцип «двух ключей» для поддержки неработающих граждан

Некоторые выплаты пособий ставят вопрос о справедливости по отношению к налогоплательщикам

Господдержка в РФ должна оказываться тем гражданам, которые не остаются пассивными перед лицом жизненных трудностей и прилагают собственные усилия для их преодоления. Об этом 6 октября сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода „принцип двух ключей“», — сказал Котяков.

По его словам, модель борьбы с бедностью должна строиться на этом принципе: государство помогает, но граждане также должны участвовать в улучшении своего материального положения, если нет объективных препятствий — таких как уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность или обучение.

Министр отметил, что, если трудоспособный человек отказывается от участия в мерах по трудоустройству, переквалификации или социальном контракте, но при этом получает пособия, это ставит вопрос о справедливости по отношению к налогоплательщикам.

«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что „мне не надо, я готов жить на детское пособие“? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации», — подчеркнул глава Минтруда.

Для стимулирования занятости министерство ввело минимальный годовой заработок в размере четырех МРОТ для получения единого пособия. Котяков также отметил, что в России сохраняется высокая доля теневой занятости — более пяти миллионов человек.

