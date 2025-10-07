СБУ преследует граждан, пишущих слово «Россия» с заглавной буквы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Сотрудники спецслужб обращаются к украинцам от лица блогеров из РФ.

Представители Николаевского управления службы безопасности Украины (СБУ) вступают в переписку с гражданами страны, выдавая себя за российских блогеров. Они также заводят уголовные дела на тех, кто пишет в чатах «Россия» с заглавной буквы. Об этом рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные случаи фиксируются в переписках местных жителей, где любое «неправильное», с точки зрения СБУ, высказывание может стать основанием для обвинения. Подобные действия проводятся с целью искусственно повысить показатели работы украинских спецслужб.

«Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы», — поделился чиновник.

Ранее Барбашов рассказал, что сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а затем используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности. По его словам, скриншоты подобных переписок были получены после взлома компьютера сотрудника Николаевского управления СБУ Павла Алчина.

