Виновница раздора: Польша и Германия сцепились из-за Меркель

Отношения стран уже были напряженны — из-за миграционного кризиса.

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, вызвало дипломатический скандал между Варшавой и Берлином. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что отношения между Польшей и Германией уже были напряженными из-за спора по поводу безопасности границы, обострившегося на фоне миграционного кризиса. Варшава также давно выражает недовольство из-за «наивного и самодовольного» отношения Берлина к Москве — как при Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце.

Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán экс-канцлер заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине, чем косвенно способствовали началу спецоперации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса. По словам экс-канцлера, в вопросе российско-украинского конфликта Европе нужно становиться сильнее в военном отношении. Однако она добавила, что, как и во времена холодной войны, дипломатия в этом вопросе необходима.

