В ЕС призвали дождаться согласия держателей замороженных активов РФ перед их использованием

ЕБЦ: перед использованием активов РФ нужно получить согласие их держателей

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит за счет российский средств на сумму около 140 миллиардов евро.

Любое решение Европейского союза об использовании замороженных российских активов должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют, и соответствовать международному праву. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард агентству Reuters.

Она добавила, что ЕЦБ «внимательно следит за тем, чтобы предлагаемые меры не подорвали финансовую стабильность и соответствовали нормам международного права».

По данным агентства, Лагард выразила обеспокоенность тем, что юридически спорное решение может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в европейской валюте, что способно нанести ущерб финансовой системе еврозоны.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов на сумму около 140 миллиардов евро. По ее словам, Киев будет обязан вернуть средства только в случае, если Москва выплатит «репарации».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее потребовал от других лидеров ЕС разделить риски, подчеркнув, что «бесплатных денег не бывает». Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные российские активы, отметив, что подобная мера противоречит международному праву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.