Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России в своем выступлении подчеркнул, что РФ «никогда не инициировала военное противостояние».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «очень внимательно выслушать» выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Об этом она заявила во время дебатов в Европарламенте по вопросу вотума недоверия против нее. Трансляция выступления была опубликована на индийском новостном YouTube-канале Times Now World.

«Вспомните, что произошло в Сочи буквально на прошлой неделе, когда Путин выступил с ежегодной речью на Валдайском форуме. Нам следует очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — заявила она.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос о том, услышат ли на Западе его сигналы, Путин отметил, что «это дело европейских лидеров, как на это отреагировать».

В своей речи российский президент заявил, что ответ Москвы на милитаризацию Европы будет «очень убедительным», подчеркнув, что Россия «никогда не инициировала военное противостояние».

Путин также в шутку добавил, что больше не будет «запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают». Кроме того, он прокомментировал энергетическую политику США, заявив, что Вашингтон запрещает другим странам покупать российские энергоносители, хотя сам продолжает это делать, процитировав латинское выражение: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

Европарламент 9 октября рассмотрит два вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Это первый случай в истории, когда парламент будет голосовать по двум вотумам недоверия ЕК на одном пленарном заседании.

Один вотум инициировали крайне правые партии, включая объединение «Патриоты Европы». Они обвиняют фон дер Ляйен в коррупции и отсутствии прозрачности в ее деятельности, в частности в связи со скандалом вокруг закупки вакцин Pfizer, когда главу Еврокомиссии уличили в сокрытии переписки с руководителем фармкомпании.

Второй вотум внесли представители крайне левых фракций, которые обвиняют фон дер Ляйен в подрыве «зеленой» повестки и бездействии в отношении ситуации в секторе Газа.

