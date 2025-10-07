Португалец засунул руку в контейнер для одежды и погиб

Фото: www.globallookpress.com/ Zhang Liyun

Освободить тело спасателям удалось только после демонтажа устройства.

В Португалии погиб мужчина, который застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды, сообщает газета Correio da Manhã.

По информации издания, инцидент произошел в конце сентября в курортном городе Кашкайш. В попытке достать что-то из контейнера для сбора вещей, 45-летний португалец умудрялся застрять в пружинном механизме.

Пострадавшего прохожие обнаружили спустя десять часов, однако помощь ему не оказали. При этом, мужчина сам не кричал о помощи. По итогу службы спасения приехали на место происшествия только в первом часу ночи.

Сотрудниками пожарной и полицейской служб была зафиксирована смерть португальца. По предварительным данным, мужчина скончался из-за нарушенного кровообращения, поскольку крышка контейнера сильно пережала руку. Освободить тело спасателям удалось только после демонтажа задней части контейнера.

Сообщается, что у погибшего дома остались жена и маленькие дети.

