Не надо злить босса: чем может обернуться внеплановое обновление резюме

Подобный интерес к происходящему на рынке труда может доставить трудности на текущей работе.

Частое обновление резюме на платформах поиска вакансий действующим сотрудником компании может восприняться работодателем неоднозначно. Об этом рассказала в беседе с изданием Газета.ru HR-директор Ирина Пак.

По мнению эксперта, лучший исход событий — это если руководитель обсудит тет-а-тет с членом команды ситуацию и его ожидания, предложит ему новые карьерные возможности или пересмотрит условия.

В худшем случае решит, что работнику больше нельзя доверять, особенно если сотрудник не высказывался о неудовлетворенности в работе.

Пак отметила, что сами по себе собеседования помогают поддерживать навык самопрезентации. Тем не менее, существуют более мягкие способы тренировки, которые могут продвинуть по карьерной лестнице.

«Можно выступать на совещаниях, готовить презентации и отчеты, рассказывать коллегам и руководству о реализованных проектах. <…> Открытая демонстрация своих успехов внутри компании может напрямую повлиять на карьерный рост, поскольку руководство увидит, что сотрудник умеет доносить результаты и готов к более высокой должности», — дополнила эксперт.

Также HR-директор Пак подчеркнула возможность прибегнуть к современным технологиям, которые помогут развить навык выступления перед руководством.

Например, можно отправить запрос ИИ на помощь в проведении собеседования. Нейросеть сгенерирует реалистичный сценарий диалога с HR-специалистом. Это позволит снять психологическое напряжение и лучше подготовиться к реальной встрече с работодателем.

