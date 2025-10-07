Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Это уже вторая за три месяца попытка заставить ее подать в отставку.

В Европарламенте состоялось обсуждение вотума недоверия главе Еврокомиссии. Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в продвижении личных интересов на занимаемом посту.

Еврочиновники уверены, провальная политика фон дер Ляйен — поддержка геноцида в секторе Газа, экономическая капитуляция перед Трампом и подписание кабального соглашения о введении пошлин — все это ведет Европу к краху.

«Госпожа фон дер Ляйен, вы должны уйти! По всей Европе люди с трудом оплачивают счета, теряя работу. Они видят, как их государственные службы рушатся под гнетом ваших мер экономии бюджета. Потому что вы находите деньги на танки, но не на больницы! Госпожа фон дер Ляйен, 60% европейцев хотят, чтобы вас осудили. Вы должны уйти!» — сказал депутат Европарламента Манон Обри.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, решила прибегнуть к стратегии «лучшая защита — это нападение» и обвинила депутатов, которые проголосуют за вотум недоверия, в поддержке России. Как и в целом любые свои промахи, глава Еврокомиссии оправдывает трудными временами и мнимой необходимостью противостоять Москве.

«Эта хаотичная и угрожающая обстановка побудила меня начать своё обращение к нации со слов: „Европа в борьбе“. И именно поэтому в тот день я призвала к единству. Сегодня я хочу подтвердить свою готовность работать вместе со всеми вами ради сохранения нашего единства», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Это уже вторая за три месяца попытка заставить Фон дер Ляйен уйти в отставку. Для принятия вотума необходима поддержка двух третей чиновников. Голосование по отстранению главы Еврокомиссии пройдет в этот четверг.

