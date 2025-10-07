Колоссальный ущерб: названы потери России от подпольных криптоферм

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA/Александр Казаков; 5-tv.ru

По всей России идут облавы на майнеров.

Более десяти миллиардов рублей ежегодно теряет бюджет страны из-за нелегальных майнинговых ферм. И это только приблизительная сумма. В реальности ущерб от работы подпольных компаний может быть значительно больше. По всей России сейчас идут облавы на майнеров. В Ленинградской области удалось накрыть ферму с тысячами устройств, которая работала семь лет. А случай в Костроме шокировал даже оперативников. Оборудование было установлено прямо на городской ТЭЦ, и страдали от этого простые потребители. Все детали — в расследовании корреспондента «Известий» Евгения Наприенкко.

Лицом в пол лежат организаторы одной из крупнейших майнинговых ферм, обнаруженных за последние несколько лет. Команда опытных программистов из Ленинградской области нелегально установила в нежилых помещениях около 3000 устройств, мощности которых хватило бы, чтобы провести свет в сотни домов.

Задержанным удалось обмануть местную энергетическую компанию: заключили договор аренды, завезли оборудование. А дальше семь лет просто занижали показатели и платили за электричество копейки.

И если в Петербурге водили за нос энергетиков, то в Костромской области силовики обнаружили аппараты прямо на электроподстанции города Шарья.

Вот территория, которая отапливает весь город, но по факту директор просто перенаправил поток электроэнергии в карманный цифровой бизнес. С виду обычная котельная в провинциальном городе, но, по версии следствия, здесь добывали биткоины.

Из-за этого, уверены жители, в домах частые отключения электричества. Свет резко пропадает и днем, и ночью. Техника выходит из строя.

«Перебой даже с напряжением видно, особенно когда вечер — у нас начинают моргать лампочки. Особенно светодиодные… частенько», — пожаловалась местная жительница Ольга.

Может, кто-то ворует. Под подозрением директор котельной — Максим Валов. Следствие считает, что именно он незаконно разрешил знакомому предпринимателю разместить оборудование якобы для газификации предприятия, а на самом деле — для добычи криптовалюты. Цена вопроса — 80 тысяч рублей.

Характерные звуки буквально под окнами кабинета директора Шарьинской ТЭЦ. Валов на связь с журналистами не выходит. Прячется за высоким забором своего коттеджа. Вместо ответов на вопросы о своем незаконном заработке Максим Анатольевич вызвал сотрудников полиции и разбираться попросил свою жену.

Нам удалось выяснить, что Шарьинская ТЭЦ — не единственное место в Костромской области, которое питает аппараты для майнинга.

«Невозможно подключиться на большую мощность незаметно. Это стройка. Это невозможно сделать, если нет договоренности с начальником подстанции», — рассказал член экспертного совета рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Госдумы Дмитрий Зуев.

Попались на открытии нелегальной фермы и энергетики Омска. Одна крупная площадка работала круглосуточно больше двух лет на территории ТЭЦ. По версии следствия, заместитель директора за 500 тысяч рублей организовал для майнеров несанкционированное подключение и техническое обслуживание. Ущерб превысил 12 миллионов рублей. Все схемы сводятся к одной цели — сэконоить на электроэнергии, которая составляет до 80% затрат. Россия уже пережила одну эпидемию «серого» майнинга несколько лет назад. Тогда возник дефицит мощности в некоторых регионах. Из-за чего теперь где-то майнинг воообще запрещен.

«В частности, это новые территории, ряд республик кавказских, и также введены сезонные ограничения в таких по-настоящему популярных регионах для майнинга, как Бурятия и Иркутская область», — уточнил член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский.

Наступающие холода и нелегальные майнеры могут обострить ситуацию для обычных потребителей. Та энергия, что должна согреть дома, уходит в бессмысленную гонку за цифровым золотом.

